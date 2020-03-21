Причиной пожара на складе в Подмосковье мог стать поджог

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Поджог рассматривается как одна из версий пожара на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Версий пожара несколько. Поджог - одна из них", - сказал собеседник агентства. Он рассказал, что ранее там располагалось производство жестяных банок, у здания восемь арендаторов, год назад склад уже горел.

"Причины будут устанавливаться после того, как пожар полностью потушат. Уже установлено, что внутри людей не было, пожарных вызвали поздно. Когда они прибыли, уже половина здания горела", - добавил источник.

Локализовать пожар пока не удается, его площадь составляет 25 тыс. кв. м, полностью обрушилась кровля здания.