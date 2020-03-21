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Восемь человек пострадали в ДТП под Воронежем

В их числе двое детей

ТАСС, 21 марта. Минивэн Citroen попал в ДТП в Бобровском районе Воронежской области, пострадали восемь человек, сообщила ТАСС в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

"Минивэн Citroen, семейный большой автомобиль, съехал в кювет и опрокинулся на бок, восемь человек пострадали, они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Среди пострадавших - дети возрастом 12 и семи лет", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что четверо пострадавших: водитель минивэна, его пассажирка и двое детей, все жители Брянской области, доставлены в Павловскую районную больницу. Еще четверо - двое жителей Дагестана и двое жителей Ростовской области - помещены в Борисоглебскую районную больницу.

Теги
РоссияВоронежская область
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