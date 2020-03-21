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В Татарстане арестовали лидера ячейки религиозного экстремистского объединения "Нурджулар"

Он будет находиться под стражей два месяца

ТАСС, 21 марта. Суд арестовал лидера ячейки запрещенного в России международного религиозного экстремистского объединения "Нурджулар" в Татарстане, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой ФСБ республики.

"Лидер экстремистской ячейки международной религиозной экстремистской организации "Нурджулар", деятельность которой запрещена в России, заключен под стражу сроком на два месяца", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что следователи провели обыски по четырем адресам, используемым лидером группы и его пособниками. В результате удалось изъять 17 экземпляров печатных экстремистских материалов, а также материалы о деятельности и составе группы.

Теги
РоссияТатарстан
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