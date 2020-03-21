Адвокат Соколова заявил, что намерение родных погибшей подать иск подтверждено следствием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Намерение родственников аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, предъявить к нему гражданский иск было подтверждено следствием. Об этом заявил журналистам в субботу адвокат историка Александр Почуев.

В пятницу, 20 марта, адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева сообщила ТАСС, что родственники аспирантки не просили выплатить им 10 млн рублей компенсации, о которых ранее заявлял адвокат обвиняемого, а гражданские иски о выплате компенсаций еще не подавались.

"О намерении предъявить гражданский иск о компенсации морального и материального вреда в сумме не менее 10 миллионов рублей мне стало известно из интервью самой Александры Сергеевны еще в декабре прошлого года. Эта же информация была подтверждена следствием", - сказал Почуев.

Защитник также отметил, что гражданский иск в материалах действительно отсутствует.