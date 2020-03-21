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Неизвестные "заминировали" авиарейсы из Москвы в Санкт-Петербург и из Иркутска в Москву

По данным источника ТАСС, анонимное сообщение поступило на электронную почту одной из авиакомпаний

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили в субботу об угрозе взрыва на борту двух самолетов внутрироссийских рейсов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Анонимное сообщение о "минировании" самолетов Москва - Санкт-Петербург и Иркутск - Москва поступило на электронную почту одной из авиакомпаний", - сказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" 48 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 11 - проверялось 20 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургИркутская область
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