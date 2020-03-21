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"Заминированный" самолет Москва - Петербург благополучно сел в Пулково

Второй "заминированный" борт, который летит из Иркутска в Москву, еще находится в пути

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет Москва - Санкт-Петербург, об угрозе взрыва на борту которого сообщали неизвестные, благополучно сел в Пулково. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет совершил успешную посадку в Санкт-Петербурге. Он не менял маршрут из-за анонимного сообщения с угрозой ", - сказал собеседник агентства.

Также в пути находится второй "заминированный" в субботу самолет, следующий из Иркутска в Москву. Он также не стал менять маршрут.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" 48 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 11 - проверялось 20 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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