"Заминированный" самолет Москва - Петербург благополучно сел в Пулково

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет Москва - Санкт-Петербург, об угрозе взрыва на борту которого сообщали неизвестные, благополучно сел в Пулково. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет совершил успешную посадку в Санкт-Петербурге. Он не менял маршрут из-за анонимного сообщения с угрозой ", - сказал собеседник агентства.

Также в пути находится второй "заминированный" в субботу самолет, следующий из Иркутска в Москву. Он также не стал менять маршрут.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" 48 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 11 - проверялось 20 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.