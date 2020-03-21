Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован

Площадь пожара составляет 33,3 тыс. кв. м, площадь обрушения кровли - 25 тыс. кв. м.

Чуприян сообщил, что тушение пожара продолжается внутри здания и в подвале. "В подвале находится горючее весом 48 т, интенсивное горение происходит именно там", - сказал Чуприян. По его словам, в подвале очень высокая температура. "Там по пояс воды, и она кипит из-за высокой температуры", - сказал первый замглавы МЧС. Он считает, что для окончательного тушения пожара понадобится еще много времени.