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Крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован

Площадь возгорания составляет 33,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Крупный пожар, возникший на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, локализован. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

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Площадь пожара составляет 33,3 тыс. кв. м, площадь обрушения кровли - 25 тыс. кв. м.

Чуприян сообщил, что тушение пожара продолжается внутри здания и в подвале. "В подвале находится горючее весом 48 т, интенсивное горение происходит именно там", - сказал Чуприян. По его словам, в подвале очень высокая температура. "Там по пояс воды, и она кипит из-за высокой температуры", - сказал первый замглавы МЧС. Он считает, что для окончательного тушения пожара понадобится еще много времени.

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