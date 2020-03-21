Вертолет разбился в Нарьян-Маре

ТАСС, 21 марта. Вертолет Bell 206В-III разбился на мысе Константиновский, один человек погиб, еще один - доставлен в больницу. Об этом ТАСС сообщили в Росавиация.

"На месте происшествия обнаружено два человека: командир воздушного, который погиб, и пассажирка, которая силами авиаотряда с настоящее время доставляется в Нарьян-Мар",- сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что поисково-спасательную операцию начали после того, как пилот вертолета не вышел на связь в установленное время. Разбившийся Bell-206 обнаружил экипаж Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. Как сообщил ТАСС генеральный директор авиаотряда Валерий Остапчук, пострадавшая при крушении вертолета в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Заместитель начальника по антикризисным ситуациям регионального управления МЧС Андрей Брылев рассказал, что потерпевший крушение вертолет был частным. "На метеостанцию отвозил провиант", - уточнил он.

Bell-206 - легкий многоцелевой вертолет, в зависимости от модификации способен брать на борт до восьми человек.