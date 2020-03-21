На юго-востоке Москвы загорелся склад

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пожар произошел на складе на Перовском шоссе в Москве, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В одном из строений на Перовском шоссе, 21 произошел пожар. По прибытии пожарных выяснилось, что горит склад. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности", - сказал собеседник агентства.

Первоначальная площадь пожара составляла 100 кв. м, однако огонь быстро распространяется из-за большой загрузки склада. На место выехали значительные силы пожарных, создан штаб пожаротушения.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ уточнили, что сведений о пострадавших не поступало.