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Пожар на складе в Москве локализован

При этом, по данным источника ТАСС, само строение полностью обрушилось

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе на Перовском шоссе в Москве на 1 тыс. кв. м, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах города.

"Склад полностью обрушился. Пожар локализован на 1 тыс. кв. метров. Отменен повышенный ранг сложности", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в одном из строений на Перовском Шоссе, 21 произошел пожар. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, его первоначальная площадь составляла 100 кв. м, однако огонь быстро распространялся из-за большой загрузки склада. На место прибыли значительные силы пожарных, был создан штаб пожаротушения.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ уточнили, что сведений о пострадавших не поступало.

Теги
Россия
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На юго-востоке Москвы загорелся склад
Пожару присвоен повышенный ранг сложности
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