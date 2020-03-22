В МВД назвали предварительную причину ДТП в Тамбовской области

ТАСС, 22 марта. Плохие погодные условия стали, по предварительным данным, причиной крупной аварии в Жердевском районе Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по области.

"На автодороге Р-22 "Каспий", в Жердевском районе Тамбовской области съехали в кювет и опрокинулись два автобуса, которые следовали по маршрутам Москва - Волгоград и Москва - Саратов. Предварительно, из-за плохих погодных условий. У нас сегодня очень сильный ветер, мокрый снег, похолодание. Два человека погибли, 15 обратились за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства. Детей среди пострадавших и погибших нет.

В свою очередь в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили ТАСС, что четыре человека в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

"Четверо тяжелых, 11 получили травмы средней и легкой степени тяжести, им оказывается помощь. Все пострадавшие доставлены в Уваровскую районную больницу. Там находится травмцентр", - сообщила собеседница агентства. По ее словам, все пострадавшие - пассажиры одного автобуса. Во втором опрокинувшемся автобусе пострадавших нет.

По предварительной информации полиции, столкновения автобусов не было. Сейчас решается вопрос об отправке тех пассажиров, кто не пострадал, по месту назначения. Движение на участке трассы восстановлено.

Ранее в областном ГИБДД ТАСС сообщили о трех погибших в аварии.

По данным Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом активного циклона 22-23 марта на территории Тамбовской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, усиление северо-западного ветра порывами до 21 м/с, местами метель, в отдельных районах налипание мокрого снега.