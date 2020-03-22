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В Москве у студентки украли антиквариат на 19 млн рублей

Проводится доследственная проверка

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Неизвестный украл антикварную мебель и посуду на 19 млн рублей у студентки четвертого курса одного из столичных вузов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"В полицию обратилась студентка четвертого курса одного из вузов Москвы. Кража произошла из ее квартиры по адресу: 5-я ул. Соколиной Горы. Неизвестный, путем свободного доступа, проник в квартиру, откуда украл антикварную мебель, люстру, посуду, холст. Материальный ущерб составил около 19 млн рублей", - сказали в полиции.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

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