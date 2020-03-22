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СК проводит проверку после ДТП в Тамбовской области

Авария произошла на автодороге Р-22 "Каспий" в Жердевском районе

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета проводят проверку по факту ДТП с автобусами в Тамбовской области, где два человека погибли и 15 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по Тамбовской области.

"С целью установления возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в ведомстве.

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На место ДТП выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК.

В воскресенье утром на автодороге Р-22 "Каспий" в Жердевском районе Тамбовской области при попутном движении два пассажирских рейсовых автобуса, которые следовали по маршрутам Москва - Волгоград и Москва - Саратов, для избежания столкновения разъехались по обочинам. Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в результате один из автобусов, перелетев отбойник, упал в кювет.

В ДТП погибли два человека и 15 пострадали. По данным ГИБДД России, в опрокинувшемся автобусе находились 19 человек.

Как пояснил ТАСС вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов, в первом автобусе находились 17 пассажиров и два водителя, во втором - 21 пассажир и двое водителей. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что водители не погибли.

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РоссияТамбовская область
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