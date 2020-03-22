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В Башкирии уничтожен готовивший теракт боевик

У него обнаружили пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство
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© Национальный антитеррористический комитет

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудники спецслужб ликвидировали в пригороде Уфы в Башкирии боевика, который планировал теракт. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как сообщили в НАК, вечером 21 марта на автодороге в пригороде Уфы была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. Преступник открыл огонь и впоследствии был нейтрализован.

По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт. При нем обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

В НАК сообщили, что пострадавших среди гражданского населения, а также потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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