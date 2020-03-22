Число пострадавших в ДТП в Тамбовской области увеличилось до 17

ТАСС, 22 марта. Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Жердевском районе Тамбовской области увеличилось до 17 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

"Пострадавших 17 человек, всем оказывается медицинская помощь. Устанавливаются их персональные данные, решается вопрос о том, чтобы в ближайшее время оповестить их родственников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших получили помощь на месте, 15 человек были доставлены в больницу. Ранее департамент здравоохранения области сообщал, что в Уваровскую больницу доставлены 15 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

В воскресенье утром на трассе Р-22 "Каспий" в Жердевском районе Тамбовской области при попутном движении два пассажирских рейсовых автобуса, которые следовали по маршрутам Москва - Волгоград и Москва - Саратов, для избежания столкновения разъехались по обочинам. Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в результате один из автобусов, перелетев отбойник, упал в кювет. В результате ДТП погибли два человека.

В одном автобусе находились 17 пассажиров и два водителя, во втором - 21 пассажир и двое водителей.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. По информации Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом активного циклона 22-23 марта на территории Тамбовской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, усиление северо-западного ветра порывами до 21 м/с, местами метель, в отдельных районах налипание мокрого снега.