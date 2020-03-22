{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пострадавших в ДТП в Тамбовской области увеличилось до 17

Ранее сообщалось о 15 пострадавших

ТАСС, 22 марта. Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Жердевском районе Тамбовской области увеличилось до 17 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

На эту тему

"Пострадавших 17 человек, всем оказывается медицинская помощь. Устанавливаются их персональные данные, решается вопрос о том, чтобы в ближайшее время оповестить их родственников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших получили помощь на месте, 15 человек были доставлены в больницу. Ранее департамент здравоохранения области сообщал, что в Уваровскую больницу доставлены 15 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

В воскресенье утром на трассе Р-22 "Каспий" в Жердевском районе Тамбовской области при попутном движении два пассажирских рейсовых автобуса, которые следовали по маршрутам Москва - Волгоград и Москва - Саратов, для избежания столкновения разъехались по обочинам. Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в результате один из автобусов, перелетев отбойник, упал в кювет. В результате ДТП погибли два человека.

В одном автобусе находились 17 пассажиров и два водителя, во втором - 21 пассажир и двое водителей.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. По информации Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом активного циклона 22-23 марта на территории Тамбовской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, усиление северо-западного ветра порывами до 21 м/с, местами метель, в отдельных районах налипание мокрого снега.

Теги
РоссияТамбовская область
Реклама на ТАСС
В Башкирии уничтожен готовивший теракт боевик
У него обнаружили пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС