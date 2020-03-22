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Reuters: при землетрясении в Хорватии погиб ребенок

Его обнаружили под завалами здания
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Описание
© REUTERS/Antonio Bronic
© AP Photo/Darko Bandic
© AP Photo/Darko Bandic

ТАСС, 22 марта. Один человек погиб в воскресенье в Загребе в результате землетрясения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя властей.

По его данным, ребенок был обнаружен под завалами обрушившегося здания.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал о произошедших в воскресенье землетрясениях магнитудой 5,3 и 5 с эпицентрами, располагавшимися неподалеку от столицы Хорватии.

Reuters сообщает также, что в результате ЧП в Загребе были повреждены строения, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией.

Теги
Хорватия
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