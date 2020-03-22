Четверо пожарных пострадали при тушении возгорания на алюминиевом заводе в Подмосковье

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Четверым пожарным, тушившим крупный пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье, понадобилась медицинская помощь. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в медицинских службах региона.

"К медикам за помощью обратились четверо пожарных, которые принимали участие в тушении пожара в поселке Каналстрой в Дмитровском районе. Медицинская помощь всем четверым была оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась", - сказал собеседник агентства.

Пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе возник утром в субботу. О нем в 08:35 мск сообщил очевидец. Этот пожар стал крупнейшим за последние годы. Его площадь составила более 33 тыс. кв. м, обрушилось 25 тыс. кв. м кровли, открытое горение удалось ликвидировать в 19:50 мск. Внутри склада находилось почти 50 тонн нефтепродуктов, тушение осложнялось высокой температурой. По словам первого замглавы МЧС Александра Чуприяна, температура была такой, что закипала вода, которой пожарные тушили огонь. Работы на месте пожара продолжаются до сих пор.