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В Хорватии опровергли информацию о погибшем при землетрясении ребенке

При этом подросток находится в критическом состоянии

ТАСС, 22 марта. Подросток, который считался погибшим при землетрясении в Хорватии, жив, но находится в критическом состоянии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи.

Ранее агентство, ссылаясь на главу этой организации, информировало, что обнаруженный под завалами обрушившегося здания в Загребе 15-летний подросток не подавал признаков жизни.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о двух землетрясениях в Хорватии магнитудой 5,3 и 5 с эпицентрами неподалеку от столицы республики.

Reuters сообщает также, что в результате землетрясения в Загребе повреждены строения, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией.

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Хорватия
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