Число пострадавших в ДТП с автобусами в Тамбовской области увеличилось до 18

"В Уваровскую ЦРБ доставили 18 человек, из них трое в реанимации", - проинформировали в пресс-службе.

ТАСС, 22 марта. Число пострадавших в результате ДТП с опрокидыванием двух автобусов в Тамбовской области увеличилось до 18 человек, трое находятся в реанимации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону в воскресенье.

Ранее полиция сообщала о 17 пострадавших и двух погибших. По данным департамента здравоохранения области, в Уваровскую больницу были доставлены 15 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

В воскресенье утром на трассе Р-22 "Каспий" в Жердевском районе Тамбовской области при попутном движении два пассажирских рейсовых автобуса, которые следовали по маршрутам Москва - Волгоград и Москва - Саратов, для избежания столкновения разъехались по обочинам. В результате один из автобусов, перелетев отбойник, упал в кювет, погибли два человека.

В одном автобусе находились 17 пассажиров и два водителя, во втором - 21 пассажир и двое водителей. По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия.