Уголовное дело возбудили в Башкирии по итогам операции по ликвидации боевика

УФА, 22 марта. /ТАСС/. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело после операции по ликвидации боевика, готовившего теракт. Об этом в воскресенье сообщил журналистам старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СК РФ по Башкирии Евгений Каневский.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Уфы по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия")", - сообщил он.

Следователи допрашивают очевидцев и других свидетелей. Ход расследования уголовного дела взят руководителем следственного управления республики на личный контроль.

По данным Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), вечером 21 марта была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь и был нейтрализован. При нем обнаружили пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения, а также потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет.