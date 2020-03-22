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Сообщение о "минировании" сразу пяти самолетов поступило в Шереметьево

Источник в экстренных службах уточнил, что анонимное сообщение поступило на электронную почту аэропорта

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов поступило в аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на бортах самолетов, выполняющих рейсы Москва - Санкт-Петербург, Москва - Пермь, Москва - Самара, Москва - Уфа, Астрахань - Москва. Сообщение пришло на электронную почту Шереметьево", - сказал источник.

Он уточнил, что накануне угрозы взрыва коснулись 13 авиарейсов, а не восьми, как сообщалось ранее.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта, за это время "заминировали" более 50 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 13 - проверялось 21 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Теги
Россия
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