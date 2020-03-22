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Число внутрироссийских авиарейсов, получивших сообщения о "минировании", выросло до восьми

Шесть самолетов уже совершили посадку в штатном режиме в аэропортах назначения

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Анонимное сообщение о "минировании" еще трех внутрироссийских рейсов поступило в аэропорт Шереметьево, таким образом за день угрозы взрыва коснулись уже восьми самолетов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Неизвестные сообщили о "минировании" рейсов Иркутск - Москва, Хабаровск - Москва, Владивосток - Москва", - сказал собеседник агентства.

Ранее поступило сообщение об угрозе взрыва на бортах самолетов, выполняющих рейсы Москва - Санкт-Петербург, Москва - Пермь, Москва - Самара, Москва - Уфа, Астрахань - Москва.

"На данный момент шесть из восьми "заминированных" самолетов совершили посадку в штатном режиме в аэропортах назначения. Проверка показала, что опасных веществ и взрывных устройств на борту не было", - сообщили в экстренных службах.

Источник уточнил, что в воздухе находятся два борта: Астрахань - Москва и Иркутск - Москва.

Сообщения об угрозах взрыва на бортах самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" более 50 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 13 - проверялось 21 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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