В Подмосковье один человек погиб в ДТП с грузовиком и двумя легковушками

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области в воскресенье.

"Сегодня в 14:30 мск сегодня на 76 км. автодороги М-1 "Беларусь" произошло встречное столкновение грузового автомобиля с полуприцепом и двух легковых автомобилей. По предварительной информации в результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.