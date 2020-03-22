На складе ракетного завода под Мурманском произошел взрыв

ТАСС, 22 марта. Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Росляково. Ранены пять человек", - сказал источник.

Он уточнил, что на складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало. "По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести", - сообщили в экстренных службах.

По одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом.

В Минобороны в свою очередь сообщили, что пострадавших военных доставили в госпиталь. Угрозы их жизни нет. Комиссия Северного флота проводит проверку после ЧП.

"По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих", - уточнили в пресс-службе флота.

В новость внесены изменения (17:07 мск) - добавлены подробности.