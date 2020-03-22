{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На складе ракетного завода под Мурманском произошел взрыв

Пострадали пять военнослужащих
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 22 марта. Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Росляково. Ранены пять человек", - сказал источник.

Он уточнил, что на складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало. "По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести", - сообщили в экстренных службах.

По одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом.

В Минобороны в свою очередь сообщили, что пострадавших военных доставили в госпиталь. Угрозы их жизни нет. Комиссия Северного флота проводит проверку после ЧП.

"По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих", - уточнили в пресс-службе флота.

В новость внесены изменения (17:07 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияМурманская область
Реклама на ТАСС
На стройке в Москве двух рабочих завалило грунтом
Один человек погиб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС