Военные получили поверхностные ранения от подрыва боеприпаса под Мурманском

МУРМАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Пятеро военнослужащих, пострадавших в результате подрыва артиллерийского боеприпаса на объекте материально-технического обеспечения в Мурманской области, получили поверхностные непроникающие ранения. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"ЧП случилось по неосторожности одного из военнослужащих - в результате падения 57-миллиметровой гильзы произошло возгорание порохового заряда. В результате пять человек получили травмы, у троих - поверхностные непроникающие ранения, помощь им оказывают в госпитале Северного флота. Еще двоим медицинская помощь оказана амбулаторно, но пока они также находятся под наблюдением флотских медиков в госпитале", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что подрыв боеприпаса произошел на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском в микрорайоне Росляково. На складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало.

По информации пресс-службы Северного флота, комиссия командования Северного флота проводит проверку после получения травм военнослужащими. По предварительным данным флота, подрыв артиллерийского боеприпаса произошел в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса.