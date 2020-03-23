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В Боготе 23 человека погибли во время бунта в тюрьме

Еще 83 заключенных ранены

БОГОТА, 23 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека погибли, 83 получили ранения при попытке организовать побег из одной из тюрем, расположенных в Боготе. Об этом в воскресенье сообщила министр юстиции Маргарита Кабельо.

"Должна вам сообщить, что в ночь на воскресенье была попытка организовать массовый побег из [столичной] тюрьмы "Модело". В результате 23 заключенных погибли, 83 получили ранения", - информировала она. Видеообращение министра распространила пресс-служба администрации президента Колумбии.

Кабельо добавила, что "бунты были еще в нескольких тюрьмах страны". "Никому не удалось сбежать", - подчеркнула министр.

По данным газеты El Tiempo, причинами беспорядков стали неудовлетворительные санитарные условия в тюрьмах, а также требования заключенных обеспечить их защитой от коронавируса. В свою очередь, Кабельо отметила, что "на сегодняшний день не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом ни среди заключенных, ни среди персонала тюрем".

17 марта президент Колумбии Иван Дуке объявил в стране режим чрезвычайного положения. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта, общее число случаев заболевания в настоящее время составляет 231, двое умерли.

Теги
КолумбияДуке, Иван
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