Все "заминированные" в России самолеты благополучно сели в пунктах назначения

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Самолет рейсом Иркутск - Москва, получивший анонимное сообщение о "минировании", совершил посадку в аэропорту назначения. Все восемь "заминированных" рейсов прибыли в пункты назначения. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет рейсом Иркутск - Москва благополучно сел в аэропорту назначения - приземлился в Домодедово", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье на электронную почту аэропорта Шереметьево пришло сообщение о "минировании" восьми самолетов рейсами из Москвы в Пермь, Санкт-Петербург, Самару и Уфу, а также в Москву из Астрахани, Иркутска, Хабаровска и Владивостока. Проверка показала, что опасных веществ и взрывных устройств на борту не было.

Накануне угрозы взрыва коснулись 13 авиарейсов, а не восьми, как сообщалось ранее.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" более 50 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 13 - проверяли 21 марта.

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.