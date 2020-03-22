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В результате землетрясений в Загребе пострадали 15 человек

Среди них есть подросток

ЗАГРЕБ, 22 марта. /ТАСС/. Более 10 человек пострадали в результате произошедшей утром в воскресенье в Загребе серии землетрясений, 15-летняя девочка находится в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на полицейское управление столицы Хорватии сообщил в воскресенье местный информационный портал Direktno.hr.

"Помимо получившей тяжелые травмы 15-летней девочки во время землетрясения в легкой форме пострадали еще 14 человек", - отметили в полиции.

По данным представителей правоохранительных органов, в настоящее время подросток находится в детской клинической больнице Загреба, за ее жизнь борются врачи.

Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 с эпицентрами неподалеку от столицы Хорватии произошли в воскресенье. По данным корренспондента ТАСС, в результате разгула стихии в Загребе повреждены более 60 строений и 30 автомобилей, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией и сбои в работе интернета. Порядка 200 военнослужащих армии Хорватии участвуют в расчистке улиц Загреба от образовавшихся в результате двух сильных землетрясений завалов, еще около 300 военнослужащих находятся в полной готовности для дополнительного участия.

Многие жители столицы, в том числе из-за продолжающихся афтершоков, покинули свои дома и выехали на открытые пространства. Несмотря на рекомендации властей избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить распространения коронавируса, люди собираются в группы. Для жителей Загреба, которые не могут вернуться в пострадавшие от землетрясения дома и квартиры, в центре города установлены пункты питания. Их переселяют в студенческие общежития.

По данным посольства РФ в Хорватии, россияне при землетрясениях не пострадали.

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Хорватия
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