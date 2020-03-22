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Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Пулково из-за неисправности на борту

Борт принадлежит авиакомпании "Азимут"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут", вылетевший из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, сообщил о технической неисправности и совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе компании-оператора авиаузла - "Воздушные ворота Северной столицы".

"22 марта 2020 года командир воздушного судна, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону авиакомпании "Азимут" доложил о технической неисправности и решении вернуться в аэропорт отправления. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки", - сказала собеседница агентства.

Пулково работает в штатном режиме. Вылет судна намечен на 23:10 мск 22 марта.

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РоссияСанкт-Петербург
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