Полицейский в Калмыкии попал в ДТП на служебном автомобиле

ЭЛИСТА, 22 марта. /ТАСС/. Проверка начата в отношении сотрудника управления МВД по Калмыкии, который на служебном автомобиле попал в ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МВД по республике.

"По предварительной версии, 49-летний сотрудник регионального МВД на служебном автомобиле Ford Mondeo в нарушение требования дорожного знака "Въезд запрещен", двигаясь во встречном направлении по дороге с односторонним движением, допустил столкновение с автомобилями Kia Rio и Toyota Camry. По данному факту руководством МВД Калмыкии назначена служебная проверка", - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП, которое произошло 20 марта в 19:15 мск, автомобили получили механические повреждения, водители не пострадали, уточнили в пресс-службе ведомства.

"По результатам проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел", - добавили в пресс-службе.