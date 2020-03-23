Суд начнет рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник начнет рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Об этом ТАСС сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

"Суд начнет рассмотрение дела 23 марта, пройдут предварительные слушания", - сказал Жеребенков.

Адвокат отметил, что заседание пройдет в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Публика также не будет допущена в здание суда в связи с карантином.

Как ожидается, в рамках предварительных слушаний суд решит процессуальные вопросы и назначит дату рассмотрения дела по существу.

Дело Уилана

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской акции задержали 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уилан отрицает вину. Его защита настаивает, что дело сфабриковано, а интересы Уилана в России имели сугубо гуманитарный характер.