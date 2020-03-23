Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение потрясло хорватский Загреб

ЗАГРЕБ, 23 марта. /ТАСС/. Серия сильнейших за последние 140 лет землетрясений произошла в воскресенье в столице Хорватии городе Загребе. Стихия главным образом затронула старую часть столицы, центр города, где в общей сложности разрушены или повреждены порядка 500 жилых объектов, а также зданий и памятников, представляющих историческую ценность. Как сообщают хорватские власти, ощутимой утратой является частичное разрушение главного кафедрального католического Загребского собора, шпиль правой башни которого рухнул после сильных толчков.

Серия из двух крупных землетрясений магнитудой 5,3 и 5,1 с эпицентром в 6-7 км от Загреба с залеганием очага на глубине порядка 10 км произошла ранним утром в воскресенье в 6:24 по местному времени (8:24 мск). Стихия разбудила местных жителей, которые незамедлительно устремились на открытое пространство. В этой связи в отдельных районах Загреба возникли большие пробки. В конечном итоге горожане и гости столицы, несмотря на коронавирусную инфекцию и меры предосторожности, собрались группами в столичных парках и скверах.

Пострадавшие

В результате стихии пострадали в основном жители центральной части Загреба. Через некоторое время после первых толчков поступали сообщения о погибшей 15-летней девочке, которая была найдена под завалами без признаков жизни. В столичной клинической детской больнице пострадавшую реанимировали, однако из-за полученных травм она до сих пор находится в критическом состоянии.

"Помимо получившей тяжелые травмы 15-летней девочки во время землетрясения в легкой форме пострадали еще 14 человек", - отметили в полиции.

Посольство России в Хорватии сообщило, что россияне не пострадали в результате двух землетрясений с эпицентрами неподалеку от Загреба. "По имеющимся данным, никто из граждан РФ, к счастью, не пострадал. Обращений от соотечественников в посольство не поступало. Сотрудники и их семьи в безопасности", - говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в Twitter.

Ущерб от стихии

В результате разгула стихии в Загребе повреждены более 60 строений и 30 автомобилей, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией и сбои в работе интернета. Порядка 200 военнослужащих армии Хорватии продолжают работы по расчистке улиц Загреба от образовавшихся в результате землетрясений завалов, еще около 300 военнослужащих находятся в полной готовности для дополнительного участия.

Многие жители столицы, в том числе из-за продолжающихся афтершоков, поспешили покинуть свои дома и отправились на открытые пространства, некоторые выехали за город. Несмотря на рекомендации властей избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить распространения нового коронавируса, люди продолжают собираться в группы. Для жителей Загреба, которые не могут вернуться в пострадавшие от землетрясения дома и квартиры, в центре города установлены пункты питания. Их переселяют в студенческие общежития.

На фоне коронавируса

Министр внутренних дел Хорватии, начальник Национального штаба гражданской защиты Давор Божинович на фоне серии землетрясений и возникшей в связи с этим общественной паники призвал граждан к соблюдению введенных ранее правительством страны санитарных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Из-за землетрясения нельзя забывать о борьбе с коронавирусом, которая будет продолжаться, поэтому все граждане в любом случае должны следовать всем мерам, предусматривающим соблюдение общественной дистанции и гигиены", - отметил Божинович.

По оценке главы МВД, землетрясение, безусловно, осложнило борьбу с коронавирусом, но благодаря оперативному реагированию полиции, военных, коммунальных и медицинских служб идет процесс устранения последствий стихии.