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В Подмосковье задержали подозреваемого в сбыте наркотиков жителя Воронежа

Полицейские нашли в его машине при досмотре больше килограмма метилэфедрона. Мужчину арестовали

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в районе подмосковной Каширы мужчину, который подозревается в сбыте более 1 кг синтетического наркотика метилэфедрона. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейские остановили на 111-м км автодороги М-4 "Дон" иномарку, за рулем которой находился 30-летний житель Воронежа. "При досмотре транспортного средства в багажном отделении был обнаружен и изъят пакет с кристаллическим веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом - метилэфедроном, общей массой более килограмма", - сказала Петрова.

Как отметила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции, задержанный перевозил наркотик из Московского региона в Воронеж с целью его закладки в тайник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") УК РФ. Злоумышленник арестован.

Теги
РоссияВоронежская область
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