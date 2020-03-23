В Подмосковье задержали подозреваемого в сбыте наркотиков жителя Воронежа

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в районе подмосковной Каширы мужчину, который подозревается в сбыте более 1 кг синтетического наркотика метилэфедрона. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейские остановили на 111-м км автодороги М-4 "Дон" иномарку, за рулем которой находился 30-летний житель Воронежа. "При досмотре транспортного средства в багажном отделении был обнаружен и изъят пакет с кристаллическим веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом - метилэфедроном, общей массой более килограмма", - сказала Петрова.

Как отметила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции, задержанный перевозил наркотик из Московского региона в Воронеж с целью его закладки в тайник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") УК РФ. Злоумышленник арестован.