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В Хакасии потушили пал травы, из-за которого пострадал один человек

Протяженность пала составила 20 км
Описание
© ГУ МЧС России по Республике Хакасия

ТАСС, 23 марта. Пал травы в Усть-Абаканском районе Хакасии потушен, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло в воскресенье, перекинулось на постройки крестьянско-фермерского хозяйства. Пострадал один работник.

"[Пал] потушен. Линия огня составила 20 км", - сказал собеседник агентства.

Также он сообщил, что потушен другой крупный степной пожар в этом же районе с линией огня в 30 км. "Сейчас в республике действуют несколько небольших палов травы, угрозы населенным пунктам нет", - отметил представитель ведомства.

В выходные в республике воздух прогревался до 16 градусов тепла, порывы ветра достигали 22 м/с.
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РоссияХакасия
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