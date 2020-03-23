Пятеро детей отравились парами хлора в бассейне на Сахалине

ТАСС, 23 марта. Пятеро детей в возрасте от четырех до 11 лет были доставлены в больницу Южно-Сахалинска с отравлением парами хлора после посещения бассейна в минувшие выходные. Следователи проводят проверку, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"21 марта в больницу поступило 5 детей в возрасте от 4 до 11 лет с диагнозом - отравление парами хлора. Установлено, что во время празднования дня рождения одного из детей малолетние с родителями находились в одном из банных комплексов областного центра, где купались в бассейне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что двое детей были срочно госпитализированы, а трое после осмотра отправлены на амбулаторное лечение.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Проверка находится на контроле следственного управления.