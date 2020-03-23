Таксист украл с карты москвички почти 300 тыс. рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Почти 300 тыс. рублей похитил таксист с банковской карты москвички, которую она передала для оплаты поездки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным главка, 21 марта в полицию с заявлением обратилась женщина, которая попросила привлечь к уголовной ответственности водителя такси "Фольксваген Поло". По ее словам, ночью в Докучаевом переулке возле дома 13 она передала таксисту банковскую карту для оплаты проезда и забыла ее забрать, а утром обнаружила, что с карты 39 транзакциями списаны 289 тыс. 290 рублей.

"Неустановленное следствием лицо, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, находясь в автомобиле такси по адресу: Докучаев переулок, дом 13, под предлогом оплаты поездки, получило от заявительницы банковскую карту, открытую на ее имя, с которой в последующем похитило денежные средства на общую сумму 289 290 рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ).