СК просит об аресте подозреваемого в убийстве жены и ее родителей в Москве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого в убийстве жены и ее родителей в квартире на севере Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. На допросе он признал вину в преступлении. Мужчине будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая.

Ранее Иванова сообщила, что в ночь на 21 марта в квартире дома на Волоколамском шоссе мужчина нанес ножом множественные удары супруге 1982 года рождения и ее родителям 1959 и 1960 годов рождения. Они скончались на месте. В это время в квартире находились дети, которых он не тронул. После убийства мужчина позвонил своим родителям и в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что задержанный страдал депрессией и мог совершить преступление из-за нервного срыва.