Экс-главу отделения призыва военкомата ТиНАО Москвы арестовали по делу о крупной взятке

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бывший глава отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата по Новомосковскому и Троицкому округам Москвы Антон Ярыш арестован по обвинению в получении взятки в крупном размере. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Преображенском суде Москвы, который принял решение об аресте экс-чиновника.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Антона Ярыша, обвиняемого по ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки в крупном размере") УК РФ", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Ярышу предъявлено обвинение в получении крупной взятки В самом военкомате по Новомосковскому и Троицком административным округам ТАСС сообщили, что Ярыш ранее занимал должность начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу, однако в настоящий момент в этом учреждении не работает.