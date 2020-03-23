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В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт

В ходе операции были ликвидированы трое боевиков. Среди силовиков и гражданского населения потерь нет
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© Снимок с видео. НАК по КТО во Владимирской области/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Кабардино-Балкарии трех боевиков, готовивших теракт.

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Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Кабардино-Балкарии нейтрализованы трое бандитов, готовивших теракт. Они оказали вооруженное сопротивление", - сказали в НАК. На месте перестрелки с бандитами обнаружено оружие и СВУ. 

В НАК уточнили, что в понедельник органами безопасности была получена информация о подготовке группы лиц к совершению террористического акта, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. "Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, ответным огнем были нейтрализованы", - уточнили в НАК. По месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к ним.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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