В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт

Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Кабардино-Балкарии нейтрализованы трое бандитов, готовивших теракт. Они оказали вооруженное сопротивление", - сказали в НАК. На месте перестрелки с бандитами обнаружено оружие и СВУ.

В НАК уточнили, что в понедельник органами безопасности была получена информация о подготовке группы лиц к совершению террористического акта, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. "Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, ответным огнем были нейтрализованы", - уточнили в НАК. По месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к ним.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.