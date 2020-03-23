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Суд над убийцей ребенка в детсаду в Нарьян-Маре пройдет в психиатрической больнице

Слушание дела начнется 24 марта

АРХАНГЕЛЬСК, 23 марта. /ТАСС/. Выездное заседание суда Ненецкого автономного округа, где будет рассматриваться уголовное дело в отношении Дениса Поздеева, который убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, будет проходить в Архангельской клинической психиатрической больнице. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Выездное заседание суда состоится в Архангельской психиатрической больнице, где сейчас находится Поздеев", - сказали в пресс-службе.

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Слушание дела начнется 24 марта. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.

31 октября 2019 года местный житель Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребенка. Мальчик умер на месте. Следствие предъявило Поздееву обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), он признал свою вину.

Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает психическим расстройством, на момент совершения убийства был невменяем и нуждается в принудительном лечении.

Теги
РоссияАрхангельская областьНенецкий автономный округ
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