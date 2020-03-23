Суд над убийцей ребенка в детсаду в Нарьян-Маре пройдет в психиатрической больнице

АРХАНГЕЛЬСК, 23 марта. /ТАСС/. Выездное заседание суда Ненецкого автономного округа, где будет рассматриваться уголовное дело в отношении Дениса Поздеева, который убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, будет проходить в Архангельской клинической психиатрической больнице. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Выездное заседание суда состоится в Архангельской психиатрической больнице, где сейчас находится Поздеев", - сказали в пресс-службе.