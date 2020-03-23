{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело историка Олега Соколова

Историк Соколов в ближайшие две недели предстанет перед судом

Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и в незаконном хранении оружия, в ближайшие две недели предстанет перед судом, сообщил журналистам в понедельник его адвокат Александр Почуев.

На эту тему
Что известно о деле историка Соколова

"В ближайшие две недели Соколов предстанет перед судом для ответа за то преступление, в котором он чистосердечно раскаялся и признал вину", - сказал Почуев.

В конце прошлой недели защитник рассказал ТАСС, что вопрос об этапировании из Москвы в Санкт-Петербург Соколова, который на данный момент находится в столичном СИЗО, решится в течение недели. Суд в Петербурге может начать рассматривать дело без личного присутствия историка, он будет участвовать по видео-конференц-связи, отмечал Почуев. Защитник не исключает, что это связано с мерами, предпринятыми из-за коронавирусной инфекции.

18 марта Верховный суд принял постановление об ограничении рассмотрения уголовных и других категорий дел российскими судами, а также доступа посетителей в суды из-за коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
Реклама на ТАСС
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Суд в Нидерландах отложил до 8 июня решения по дополнительным расследованиям в деле MH17
К этому времени стороны должны представить свои требования по дополнительным расследованиям в письменном виде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС