Историк Соколов в ближайшие две недели предстанет перед судом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и в незаконном хранении оружия, в ближайшие две недели предстанет перед судом, сообщил журналистам в понедельник его адвокат Александр Почуев.

"В ближайшие две недели Соколов предстанет перед судом для ответа за то преступление, в котором он чистосердечно раскаялся и признал вину", - сказал Почуев.

В конце прошлой недели защитник рассказал ТАСС, что вопрос об этапировании из Москвы в Санкт-Петербург Соколова, который на данный момент находится в столичном СИЗО, решится в течение недели. Суд в Петербурге может начать рассматривать дело без личного присутствия историка, он будет участвовать по видео-конференц-связи, отмечал Почуев. Защитник не исключает, что это связано с мерами, предпринятыми из-за коронавирусной инфекции.

18 марта Верховный суд принял постановление об ограничении рассмотрения уголовных и других категорий дел российскими судами, а также доступа посетителей в суды из-за коронавирусной инфекции.