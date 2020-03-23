В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского

ВОЛГОГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на сотрудника полиции в Волгограде, мужчина погиб от полученных ранений. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный недалеко от одного из подразделений полиции напал с ножом на сотрудника и нанес ему несколько ранений. В настоящее время нападавший задержан, а полицейский от полученных ранений скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный доставлен на допрос и в ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.