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В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского

Мужчина погиб от полученных ранений
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС ,архив

ВОЛГОГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на сотрудника полиции в Волгограде, мужчина погиб от полученных ранений. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный недалеко от одного из подразделений полиции напал с ножом на сотрудника и нанес ему несколько ранений. В настоящее время нападавший задержан, а полицейский от полученных ранений скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный доставлен на допрос и в ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияВолгоградская область
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