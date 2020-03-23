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ФСБ задержала двух студентов на Сахалине, планировавших вооруженное нападение на техникум

У них изъяли, в частности, обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор и взрывчатые вещества
© ЦОС ФСБ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов, планировавших вооруженное нападение на техникум. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 годов рождения, причастных к пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида", - сообщили в ЦОС.

"В ходе обысков у студентов изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение", - добавили в ЦОС.

"По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных изъятых предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные решения [о возбуждении уголовного дела по иным статьям]", - отметили в ЦОС.

Теги
РоссияСахалинская область
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