В Сочи полицейские изъяли у приезжего из Петербурга более 3,5 кг наркотиков

СОЧИ, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сочи изъяли более 3,5 кг наркотиков у приезжего из Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"На стационарном посту Магри сотрудники полка ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи для проверки документов остановили автомобиль марки Haval F7 под управлением 25-летнего приезжего из города Санкт-Петербурга. При личном досмотре в рюкзаке молодого человека полицейские обнаружили 59 свертков с порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертизы, изъятое является наркотическими средствами синтетического происхождения. Суммарная масса изъятого составила свыше 3,5 кг. При личном досмотре водитель нервничал и попытался скрыться, однако его задержали.

По данным пресс-службы, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Подозреваемый заключен под стражу.