В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против инфекциониста за нарушение карантина

ПЯТИГОРСК, 23 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края за нарушение режима частичного карантина в связи с коронавирусом.

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Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по ст. 237 ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ", - говорится в сообщении.