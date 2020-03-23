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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против инфекциониста за нарушение карантина

Дело возбуждено по статьям "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей"
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ПЯТИГОРСК, 23 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края за нарушение режима частичного карантина в связи с коронавирусом.

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Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по ст. 237 ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ", - говорится в сообщении. 

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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