{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МВД сообщило, что нападение полицейского в Волгограде произошло в здании главка полиции

Обстоятельства инцидента выясняются

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. МВД подтвердило факт нападения на сотрудника полиции в Волгограде. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, нападение произошло в помещении контрольно-пропускного пункта областного главка полиции.

"В Волгограде полицейские задержали мужчину, который в помещении контрольно-пропускного пункта нанес смертельное ножевое ранение сотруднику полиции, несшему службу по охране одного из зданий областного главка. Обстоятельства выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа", - сказала она.

По ее словам, полицейский Владимир Тафинцев задержал грабителя, но на контрольно-пропускном пункте областного главка полиции получил смертельное ножевое ранение от задержанного. "Во время несения службы на охраняемом объекте ГУ МВД России по Волгоградской области к старшему сержанту полиции подбежала женщина. Она сообщила, что ее преследует мужчина, который требует отдать ювелирные украшения. Увидев полицейского, злоумышленник попытался скрыться, однако Владимир Тафинцев задержал его. При доставлении на контрольно-пропускной пункт мужчина неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции", - сказала представитель МВД.

Налетчика задержали поблизости от места происшествия, им оказался неоднократно судимый житель Городищенского района области. В настоящее время в отношении него следственным управлением СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Владимир Тафинцев служил в роте по охране объектов органов внутренних дел ГУ МВД по Волгоградской области, руководство МВД России выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Суд приговорил к 16 годам колонии шофера, который въехал на машине в группу людей в Москве
Уточняется, что суд учел состояние здоровья подсудимого и частичное возмещение им ущерба
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС