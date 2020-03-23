МВД сообщило, что нападение полицейского в Волгограде произошло в здании главка полиции

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. МВД подтвердило факт нападения на сотрудника полиции в Волгограде. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, нападение произошло в помещении контрольно-пропускного пункта областного главка полиции.

"В Волгограде полицейские задержали мужчину, который в помещении контрольно-пропускного пункта нанес смертельное ножевое ранение сотруднику полиции, несшему службу по охране одного из зданий областного главка. Обстоятельства выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа", - сказала она.

По ее словам, полицейский Владимир Тафинцев задержал грабителя, но на контрольно-пропускном пункте областного главка полиции получил смертельное ножевое ранение от задержанного. "Во время несения службы на охраняемом объекте ГУ МВД России по Волгоградской области к старшему сержанту полиции подбежала женщина. Она сообщила, что ее преследует мужчина, который требует отдать ювелирные украшения. Увидев полицейского, злоумышленник попытался скрыться, однако Владимир Тафинцев задержал его. При доставлении на контрольно-пропускной пункт мужчина неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции", - сказала представитель МВД.

Налетчика задержали поблизости от места происшествия, им оказался неоднократно судимый житель Городищенского района области. В настоящее время в отношении него следственным управлением СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Владимир Тафинцев служил в роте по охране объектов органов внутренних дел ГУ МВД по Волгоградской области, руководство МВД России выражает соболезнования родным и близким погибшего.