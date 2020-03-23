Жителя Крыма подозревают в призывах к терроризму в соцсетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Следственный отдел управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело в отношении жителя Джанкоя, которого подозревают в публичных призывах в соцсетях к участию в террористической деятельности, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя г. Джанкой Республики Крым, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма")", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина разместил на своей странице в социальной сети в неограниченном свободном публичном доступе видеоролики, содержащие призывы к участию в террористической деятельности и оправдание терроризма. По месту его проживания были проведены оперативно-разыскные мероприятия. Изъяты электронные носители информации и вычислительная техника.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.