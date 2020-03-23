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Суд признал незаконной сделку, лишившую квартиры ветерана войны в Калининграде

Ранее в рамках уголовного дела был задержан знакомый ветерана

КАЛИНИНГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Калининградский областной суд признал недействительной сделку по продаже квартиры, в результате которой 96-летний ветеран Великой Отечественной войны лишился жилья в Калининграде. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.

Вместо договора пожизненной ренты с содержанием с ветераном заключили договор купли-продажи квартиры, но денег за нее он не получил. Суд первой инстанции признал сделку законной и отказал ветерану в просьбе признать ее ничтожной. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения.

"Сегодня, 23 марта 2020 года, судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда решение суда первой инстанции отменила и вынесла по делу новое решение, которым исковое заявление удовлетворила и признала договор купли-продажи квартиры недействительным, применила последствия недействительности ничтожной сделки, согласно которым квартира должна быть возвращена в собственность ветерана", - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК, договор купли-продажи был заключен в мае 2018 года. По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). В рамках дела в Омске задержан 71-летний знакомый ветерана, который оформил право собственности на квартиру. Ведется следствие, его ход контролируется лично руководителем регионального управления СК.

Теги
РоссияКалининградская область
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