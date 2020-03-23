Замдиректора психоневрологического интерната в Петербурге арестован по делу о взятках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО замдиректора психоневрологического интерната №9 в Петербурге Дмитрия Могилевского, обвиняемого в получении взяток и в превышении должностных полномочий. Об этом журналистам сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Могилевского <…> Вину фигурант отрицает, у суда просил домашний арест или запрет определенных действий", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении. Срок меры пресечения назначен до 18 мая 2020 года.

По версии следствия, Могилевский, будучи заместителем директора по медицинской части СПб ГБСУ СО "Психоневрологический интернат №9", получил от местной жительницы взятку на сумму не менее 5,5 млн рублей. Кроме того, как полагает следствие, он получил взятку в виде оплаты услуг трех ресторанов на общую сумму не менее 560 тыс. рублей. Взятки были получены обвиняемым за способствование приобретению интернатом питания у указанной местной жительницы.

Кроме того, обвиняемый, по данным СК, получив информацию о том, что в интернате находится недееспособный мужчина, нуждающийся в госпитализации в специализированный стационар, дал указание подчиненным сотрудникам не госпитализировать больного, а также внести в его историю болезни ложные сведения о надлежащем оказании социально-медицинских услуг.