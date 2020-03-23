СК завел дело на главу экстремистского движения "Меджлис"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова по факту организации массовых беспорядков в феврале 2014 года в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)", - сообщили в СК.

По материалам следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания парламента Крыма для срыва заседания, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, и лично руководить участвующими в них сторонниками объединения.

По поручению Чубарова сторонники организации палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих людей, членов и сторонников политической партии "Русское единство". В результате массовых беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, не менее 80 крымчан пострадали, двое из которых погибли.

В сентябре 2017 года Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза за организацию массовых беспорядков к восьми годам колонии общего режима. Ряд членов объединения осуждены за участие в массовых беспорядках.